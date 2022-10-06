В Петербурге скончался спортивный журналист Сергей Бавли

В Санкт-Петербурге в возрасте 66 лет скончался известный спортивный журналист Сергей Бавли, сообщается на сайте издания «Спорт день за днем», главой редакционного совета которого он являлся.

Представители издания уточняют, что Бавли серьезно болел, но до последнего продолжал публиковаться в издании «Спорт День за Днем», куда пришел трудиться 13 лет назад.

«Каждый из нас, кто продолжает работать над изданием, запомнит Сергея Яковлевича таким, каким он сам бы хотел, – оптимистичным, задиристым, шумным, креативным, дышащим жизнью полной грудью», – отмечают в издании.

Выражаем соболезнования близким и коллегам Сергея Яковлевича.