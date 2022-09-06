В Петербурге стартовал «Дискуссионный клуб журналистов – ДК Невский 70»

Сегодня, 6 сентября, в Доме журналиста (Невский, 70) стартовал «Дискуссионный клуб журналистов – ДК Невский 70». Первым мероприятием проекта стала панельная дискуссия «Передовые технологии нового времени. На что делает ставку Россия, что может наша наука и промышленность. Компетенции Петербурга – чем богаты. Импортозамещение – возможностей становится больше».

«Дискуссионный клуб журналистов» реализует Санкт-Петербургское отделение Союза журналистов России при поддержке городского Комитета по печати и взаимодействию со СМИ, Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, с использованием средств Фонда президентских грантов и при содействии многочисленных партнеров.

Встречи и круглые столы будут проводить по декабрь. Мероприятия организаторы будут анонсировать по ходу проекта.

На «Дискуссионном клубе журналистов» будут подняты темы импортозамещения генетики, искусственного интеллекта и многого другого.