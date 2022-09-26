В Петербурге стартовал прием заявок на премию правительства в области журналистики в 2022 году

В Санкт-Петербурге стартовал прием заявок на соискание премий правительства города в области журналистики в 2022 году. Принимать заявки будут до 28 октября.
Победители получат премию в 200 тысяч рублей. Награду могут присудить как творческому коллективу, так и автору проекта. В комитете отметили, что на конкурс будут принимать работы, опубликованные или вышедшие в эфир петербургских СМИ с 19 сентября 2021 года по 28 октября 2022 года.
Приоритетные темы для определения победителей в 2022 году:
— вопросы импортозамещения и поддержки малого и среднего бизнеса;
— реализация национальных проектов в Санкт‑Петербурге;
— развитие внутреннего туризма;
— 350-летие со дня рождения царя-реформатора, первого российского императора и основателя Петербурга;
— новая модель транспортного обслуживания в Санкт‑Петербурге;
— развитие государственных электронных услуг и цифровая трансформация региона;
— финансовая грамотность населения и защита прав потребителей;
— развитие добровольчества (волонтерства) в Санкт‑Петербурге;
— год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России;
— год заботы о животных.
Премии присуждаются по следующим номинациям:
• «Лучшая телепрограмма»;
• «Лучшая радиопередача»;
• «Лучшая публикация в городских печатных средствах массовой информации»;
• «Лучший медийный проект информационного агентства»;
• «Лучший медийный проект сетевого издания»;
• «Лучшая публикация в детской, юношеской и студенческой прессе»;
• «Лучший медийный проект года».
Источник: Администрация Санкт-Петербурга