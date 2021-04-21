В Петербурге у журналистки Ксении Клочковой прошли обыски

В Санкт-Петербурге домой к соавтору канала «Ротонда», корреспонденту «Фонтанки.ру», бывшей сотруднице Znak.com Ксении Клочковой пришли с обыском. Об этом сообщается в телеграм-канале «Ротонда».

Следователя интересовала не журналистка, а сотрудник петербургского штаба Алексея Навального Денис Кабаков, который в прошлом году на протяжении нескольких месяцев жил с ней в одной квартире. В постановлении об обыске было указано только его имя.

Обыск провели в рамках «дела о перекрытии дорог», возбужденного по итогам несанкционированной акции протеста в защиту Навального 23 января. Из квартиры ничего не изъяли. Ксению опросили в качестве свидетеля.

Как рассказала Znak.com Ксения Клочкова: «В семь утра раздался стук в квартиру. Я спросила, кто там, мне говорят: «Полиция. У нас есть ордер на обыск в вашей квартире». Поговорила с юристами, сказали, что раз есть ордер, придется открывать», — рассказала журналистка Znak.com. Она объяснила полицейским, что Кабаков уже давно у нее не живет и связь они не поддерживают. «Провели визуальный осмотр квартиры. Оперативник заглянул под кровать и, если я правильно помню, в шкаф. Спросила, что он там ищет, а полицейский говорит: «Иногда там людей прячут»»». Обыск длился около двух часов.



Журналистку также допросили по уголовному делу о перекрытии дорог в качестве свидетеля.