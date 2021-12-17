В Петербурге учредят звание заслуженного работника СМИ

Проект постановления, устанавливающего почётное звание «Заслуженный работник средств массовой информации Санкт-Петербурга», уже подготовлен и готов к подписи Александром Бегловым.

Звание будут присваивать по решению Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Одно из условий для награждения – минимум 15 лет стажа работы в СМИ Петербурга.

— Это важно не столько для «звёзд» журналистики, которых все и так знают, но больше для монтажёров, операторов, корректоров, верстальщиков — тех, кто много лет работает в СМИ, но ранее не был отмечен, – рассказал Лениздату инициатор учреждения звания, председатель петербургского отделения Союза журналистов России (СЖР) Дмитрий Шерих.

В проекте постановления указано, что в год звания будут присуждать не более чем пяти людям, а награждать их планируют накануне Дня российской печати (13 января). Ожидается, что постановление вступит в силу в 2022 году, а первых «заслуженных работников» объявят в 2023 году.

С инициативой об учреждении звания «Заслуженный работник средств массовой информации Санкт-Петербурга» к губернатору Беглову обратился председатель петербургского отделения СЖР, главный редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Шерих. Как сообщалось ранее, журналистам, которых отметят почётным званием, вручат соответствующие удостоверения, нагрудные знаки и выплату в 50 тысяч рублей.