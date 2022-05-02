В Петербурге выпустили газету с макетами хрущевок, которые можно вырезать

Муниципальное образование № 72 во Фрунзенском районе Петербурга решило издать собственную газету в обновленном формате, разместив на её страницах модели хрущевок, которые можно самостоятельно вырезать и склеить. О том, как возникла данная идея, в разговоре с порталом MR7 рассказал глава данного МО Павел Швец.

Издателей, по его словам, вдохновил проект «Этажей» от Lantsev&Co, которые выпустили серию книг с макетами советских домов разных серий.

«Поскольку мы придумали делать номера про хрущевки, то решили взять макет и сделать его приложением к газете, чтобы читатели смогли собрать свой домик. Мы связались с автором этих книг [«Этажи»], и он нам сделал два макета», — поделился соображениями Павел Швец.

В печатном варианте для сборки имеются макеты домов серии 1Лг-502 и 1Лг-507. Все они сопровождаются инструкцией по склейке.