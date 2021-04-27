В Петербурге запустят QR-коды для журналистов на митингах

В Петербурге начнут тестировать систему специальных QR-кодов для представителей СМИ, которые работают на протестных акциях. Эту систему предложили в полномочном представительстве президента по Северо-Западу перед прошедшими митингами.

Как сообщает «Фонтанка» в презентации говорится, что система верификации в виде бейджа с QR-кодом, ФИО и указанием имеющейся у журналиста техники должна повысить «безопасность работников СМИ при осуществлении ими профессиональной деятельности».

На бейдже также хотят поместить выдержки из Закона о СМИ — а именно тех пунктов, при нарушении которых журналисту аннулируют его QR-код.

Для получения QR-кода нужно:

— подать заявку с печатью редакции СМИ и подписью главного редактора в правительственный медиацентр;

— заполнить анкету, поставив галочку о том, что журналист предупреждён о недопустимости нарушения законодательства;

— после подтверждения статуса СМИ персональные данные заявителя внесут в электронную базу данных.

«Таким образом будет сформирована общая база данных зарегистрированных работников СМИ, чей статус можно оперативно менять по решению уполномоченного органа», – сообщают разработчики системы.

Получить карту с QR-кодом смогут только представители зарегистрированных СМИ. Остальные могут продолжить ходить на митинги – ведь речь не про аккредитацию, а про верификацию, которая создана в теории для помощи журналистам и сотрудникам полиции.

«Сейчас мы дорабатываем эту систему, запустим ориентировочно в мае. Мы находимся в контакте с Роскомнадзором, они готовы рассмотреть наш опыт и, если он будет удачным, распространить на федеральный уровень», – говорит глава комитета по печати Владимир Рябовол.

Ранее Роскомнадзор утвердил отличительные знаки для представителей СМИ, работающих на массовых мероприятиях: жилет неоново-зеленого цвета, специальный бейдж и необходимые журналистские документы (редакционное задание, пресс-карта).