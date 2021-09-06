В петербургских «Ведомостях» сменился главный редактор

Сегодня Сергей Балуев официально оставил должность главного редактора петербургской редакции «Ведомостей».

Новый главный редактор Ирина Яровикова в 2000 году окончила Кубанский государственный университет по специальности «Журналистика». В 2005-2011 годах работала экономическим журналистом ИА «Интерфакс», затем возглавила бюро «Интерфакс-Юг» в Краснодарском крае. В 2013 году руководила редакцией «РБК» на Юге РФ. С 2017 по 2020 являлась региональным редактором агентства «ТАСС» по Северо-Западному федеральному округу. До назначения в «Ведомости» руководила редакций в СЗФО агентства «ФедералПресс». Ирина Яровикова рассказала Лениздату о своём назначении и планах на развитие петербургского издания «Ведомостей»:

Сергей Балуев с 2001 года был главным редактором журнала «Город», позже ставшего «Городом 812». Ранее он работал в газетах «Ленинские искры», «Смена», Rusland und die Deutschland, «Санкт-Пе​тер​бургское эхо». В 1994-1998 годах был главным редактором «Смены», позже главредом газет «Тайный советник» и «Известия-Петербург».

Петербургская редакция газеты «Ведомости» появилась в августе 2020 года. Первый номер вышел 6 ноября того же года под руководством Сергея Балуева. Позднее 10 марта 2021 года редакция газеты официально запустила сайт с материалами о деловой жизни Петербурга и Северо-Запада.