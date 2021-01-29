В Петербургском Домжуре сегодня журналистам выдадут новые опознавательные жилеты

29 января, с 14:30 до 18 часов в Доме журналиста в Петербурге (Невский, 70) будет проходить раздача новых опознавательных жилетов для журналистов, работающих на публичных массовых мероприятиях.

В отличие от предыдущих жилетов, выдававшихся 23 января, на новых имеется не только надпись ПРЕССА со стороны спины, но и круглый знак с надписью PRESS и силуэтом Петропавловского собора со стороны груди.

Есть надежда, что новое оформление жилетов сделает их еще более заметными и позволит снизить число инцидентов на публичных массовых мероприятиях с участием журналистов.

Внимание: специально для тех, кто уже получил жилеты прежнего образца, изготовлены специальные наклейки, позволяющие самостоятельно прикрепить к своим жилетам новый круглый знак с надписью PRESS.

Эти наклейки также можно получить в Доме журналиста в указанное время. Для получения жилета или наклейки журналистам необходимо предъявить редакционное удостоверение и редакционное задание, связанное с освещением публичных массовых мероприятий.

Если необходимо получить несколько жилетов на группу журналистов, представитель СМИ должен предъявить соответствующее письмо за подписью руководителя СМИ.