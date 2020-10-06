В петербургском Домжуре журналисты могут сделать прививку от гриппа

Дом журналиста, по инициативе Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России и при поддержке Комитета по здравоохранению Петербурга проводит акцию по вакцинации от гриппа для журналистов.

Сделать прививку можно будет в пятницу, 9 октября, с 12.00 до 15.00 в Доме журналиста на Невском, 70. Прививки бесплатные. Перед вакцинацией всех осмотрит терапевт.

Желающих сделать прививку просят заранее (до четверга) зарегистрироваться по электронной почте: domjur@nevsky70.ru. Это необходимо для определения количества вакцин. При посещении Домжура обязательно нужно будет надеть маску и перчатки.