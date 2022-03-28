В «Почте России» заявили об отсутствии дефицита оборудования

«Почта России» не испытает дефицита в сортировочном оборудовании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«С начала пандемии мы переориентировали наши цепочки поставок и сосредоточились на закупках сортировочного оборудования на отечественном или азиатском рынках, поэтому в текущих условиях мы не испытываем никакого дефицита», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, компания использует собственное программное обеспечение (ПО) при автоматизированной и при ручной сортировке. «Почтоматы, которые мы используем в своей сети по всей России, произведены Ростехом, а информационная система для их управления — также наша инхаус разработка. Все меры стимулирования локализации сейчас находятся в стадии обсуждения, поэтому пока рано комментировать какие-то из них», — добавили в «Почте России».

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на предложения Минцифры по отраслевым мерам поддержки сообщала, что министерство подготовило пакет мер поддержки для «Почты России» в части замещения зарубежного сортировочного оборудования и ПО.