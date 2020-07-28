В Подмосковье нашли тело Иваницкого — олимпийского чемпиона и спортивного журналиста

Пропавший накануне Александр Иваницкий был обнаружен мертвым. Об этом сообщил «Лиза Алерт» — волонтерский отряд, занимавшийся поисками.

Как отмечает источник ТАСС, тело было обнаружено в реке. По предварительным данным, смерть не носит насильственного характера.

Ольга Врадий, представитель Главного следственного управления СК по Московской области, сообщила о проведении проверки по факту гибели:

«В настоящее время на месте обнаружения тела пенсионера работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Организовано проведение доследственной проверки».

Как сообщалось ранее, 83-летний Александр Иваницкий вышел на прогулку в лес в окрестностях Рузы. Личные вещи погибшего были найдены возле реки Вейна: по предположению сына, Иваницкий мог войти в воду, после чего у него случились проблемы с сердцем.

Поиски проводились с привлечением полиции, водолазов, спасателей с вертолетами, волонтеров.

Александр Иваницкий — борец вольного стиля и заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпийских игр 1964 года. Был спортивным комментатором на открытии и закрытии Олимпиады 1980 года в Москве, редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, преподавателем факультета журналистики МГУ.