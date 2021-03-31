В Подмосковье сожгли автомобиль спортивного журналиста Дмитрия Егорова

Спортивный журналист Дмитрий Егоров на своей странице в Instagram во вторник, 30 марта, сообщил, что неизвестный сжег его автомобиль.

Инцидент произошел во дворе дома в Одинцовском районе Московской области. По словам журналиста, в ночь на вторник ему позвонили и сообщили о том, что его автомобиль марки Mercedes горит. Кроме того, огонь охватил и соседние четыре машины, пишет «Газета.ру».

Журналист убежден, что поджог связан с его профессиональной деятельностью, хотя никаких угроз в свой адрес не получал.

«Никакого послания. Мы сначала думали, что она сгорела сама, может, что-то произошло, хотя 12 часов я вообще к ней не прикасался. Здесь камер много, на одной из камер видно, как человек подходит, садится назад, потом заходит вперед и сразу после этого происходит взрыв», — приводит слова журналиста телеканал «360».

Егоров добавил, что обратился в полицию.