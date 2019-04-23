В Подмосковье ввели звания заслуженных работников СМИ

Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли закон, который вводит почетные звания заслуженных архивистов и работников СМИ региона.

Александр Горбылев, представитель губернатора в Мособлдуме:

Законопроектом предполагается введение новой профессиональной награды Московской области — почетное звание «Заслуженный архивист Московской области», а также профессиональные награды — почетное звание «Заслуженный работник средств массовой информации Московской области.

Как отмечается в пояснительной записке, новое звание для журналистов предлагается ввести взамен существующей награды «Заслуженный работник печати Московской области». Это позволит награждать в Подмосковье специалистов не только печатных СМИ.