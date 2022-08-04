В Подмосковье закроют редакции всех муниципальных газет

В результате почти 800 человек останутся без работы.

Власти Московской области объединят все муниципальные газеты в одну и уволят часть сотрудников для перераспределения бюджета. Работать в области останутся только фрилансеры, которые будут писать для областного издания «Подмосковье сегодня». Часть сотрудников обещают пригласить работать в издательский дом «Подмосковье».

Части сотрудников СМИ предложат стать фрилансерами в проекте «Стрингер», где они будут работать как самозанятые или индивидуальные предприниматели. Административный и управленческий персонал планируется сократить почти полностью.

По словам депутата городского округа Люберцы Ирины Астаховой, в 2017 году при похожем объединении закрылись поселковые газеты. Помогать журналистам ликвидируемых изданий тогда не стали.