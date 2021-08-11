В Польше протестуют против нового законопроекта о СМИ

Вчера в 78 городах Польши прошли протесты в поддержку местного телеканала TVN. Новый закон ужесточает правила владения СМИ: держатели акций из неевропейских стран не смогут владеть контрольными пакетами польских медиахолдингов.

Это значит, что американская компания Discovery Inc. должна продать контрольный пакет акций телекомпании TVN, в том числе и радиостанцию TVN24, главный новостной канал в Польше. По мнению критиков законопроекта, правительство хочет заставить замолчать критикующее власть СМИ. Девиз протестов: «Свободные СМИ, свободные люди, свободная Польша».

Сенаторы США уже заявили, что введение нового закона негативно повлияет на их отношения со страной. По их мнению, поправка плохо влияет на польскую демократию.

Польский Сейм, отвечающий за законодательную власть, должен вынести решение по законопроекту уже сегодня.