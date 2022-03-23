В Поморье начали выпуск химреагентов для бумаги

Целлюлозно-бумажные комбинаты в условиях санкций ищут новых поставщиков химических реагентов, необходимых для выпуска продукции.

В Россию приостановлена отгрузка компонентов, использующихся для производства бумаги и картона. Речь идет и о химикатах, без которых невозможен выпуск беленой целлюлозы. В Поморье выход уже нашли — ученые Северного федерального университета разработали альтернативную схему приготовления двуокиси хлора. Как рассказали «РГ» на Архангельском целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК), это позволит исключить из технологии производства применявшийся ранее сернистый ангидрид «европейского розлива».

Экспериментальную установку по производству двуокиси хлора в экстренном порядке собрали сотрудники инновационно-технологического центра университета и центра коллективного пользования научным оборудованием «Арктика». Они не только получили раствор диоксида хлора, но также определили условия протекания химической реакции, сделали предварительные расчеты расхода реагентов.

— Альтернативные методы получения диоксида хлора разработаны в мире давно, но в России они практически не применялись, — говорит руководитель инновационного центра Юлия Севастьянова. По ее словам, новый способ экологически безопасен.

Результаты эксперимента стали основой для срочной модернизации производства на Архангельском ЦБК. Одновременно предприятие ищет новых поставщиков хлората натрия, перекиси водорода и других составляющих производства целлюлозы в Азии. Чтобы избежать простоев, комбинат меняет линейку продукции.