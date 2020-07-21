В правительстве поддержали штрафы за публикации о террористах без маркировки

Правительство поддержало разработанный депутатом Александром Хинштейном законопроект, предполагающий штрафы за публикации о террористических организациях без маркировки об их запрете или ликвидации в России, сообщил Хинштейн RNS.

«Правительством были поддержаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ о введении ответственности за публикации о террористических группировках без указания на то, что они либо ликвидированы, либо запрещены в РФ», - отметил Хинштейн.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пояснительную записку с соответствующему законопроекту, размер штрафа за нарушение для граждан составит от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 4 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 40 до 50 тысяч рублей.

Аналогичные изменения планируется также внести в закон «О средствах массовой информации», дополнив его положениями о запрете распространения распространении информации о террористических организациях без указания на их запрет.