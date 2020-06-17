В Пскове начался суд над обвиняемой в оправдании терроризма журналисткой Светланой Прокопьевой

В Псковском областном суде во вторник, 16 июня, началось предварительное выездное заседание Второго западного окружного военного суда Москвы, рассматривающего дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.

Процесс по этому делу, вызвавшему большой общественный резонанс, должен был начаться 20 апреля, однако был отложен из-за пандемии коронавируса.

Как рассказала DW Светлана Прокопьева, заседание суда было открытым. Суд также удовлетворил ходатайства об организации видеотрансляции из зала заседаний.

Защитой журналистки занимаются трое адвокатов: Тумас Мисакян из Центра защиты прав СМИ, Татьяна Мартынова - псковский адвокат, соглашение с которым Прокопьевой помог заключить правозащитный центр «Мемориал», а также Виталий Черкасов из «Агоры». По словам Прокопьевой, последний не смог лично присутствовать на заседании 16 июня, так он параллельно занимается делом «Сети» в Санкт-Петербурге.

По словам журналистки Людмилы Савицкой, присутствовавшей на слушании, прокуратура заявила, что Светлана Прокопьева совершила «оправдание и пропаганду (терроризма. - Ред.), желая наступления общественно-опасных событий». Однако при этом, как написала Савицкая на своей странице в соцсети Facebook, обвинитель не смог указать правильное название передачи, в которой прозвучал соответствующий комментарий журналистки.