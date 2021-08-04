В Пятигорске разработали нейросеть для поиска фейковых новостей

Группа российских студентов создала алгоритм, который способен отличить фейковые новости от настоящих. Нейронная сеть BERTLarge анализирует текст, учитывая при этом его стилистику и смысл написанного.

В качестве фейковых новостей студенты использовали сообщения с сайта «Панорама». База, по которой обучали нейросеть, состоит из 15 тысяч текстов. По данным разработчиков, на запрос пользователя программа отвечает за три секунды, при этом в 100 процентах случаев оказываясь «умнее» человека.

Свой проект разработчики защитили на Всероссийском конкурсе молодых предпринимателей в Москве. Команда «FakeNewsIdentifier» заняла третье место. При этом конкурентами создателей нейросети стали разработчики проектов мусороперерабатывающего завода и электромобиля.

«По итогам конкурса мы получили 15 тысяч рублей на всю команду, что далеко не главное. Важнее наша репутационная победа», — поделился Павел Посохов, один из создателей алгоритма. Полученные средства студенты планируют вложить в развитие своего стартапа.