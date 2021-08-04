В Пятигорске разработали нейросеть для поиска фейковых новостей

Авг 4, 2021

Группа российских студентов создала алгоритм, который способен отличить фейковые новости от настоящих. Нейронная сеть BERTLarge анализирует текст, учитывая при этом его стилистику и смысл написанного.

В качестве фейковых новостей студенты использовали сообщения с сайта «Панорама». База, по которой обучали нейросеть, состоит из 15 тысяч текстов. По данным разработчиков, на запрос пользователя программа отвечает за три секунды, при этом в 100 процентах случаев оказываясь «умнее» человека.

Свой проект разработчики защитили на Всероссийском конкурсе молодых предпринимателей в Москве. Команда «FakeNewsIdentifier» заняла третье место. При этом конкурентами создателей нейросети стали разработчики проектов мусороперерабатывающего завода и электромобиля.

«По итогам конкурса мы получили 15 тысяч рублей на всю команду, что далеко не главное. Важнее наша репутационная победа», — поделился Павел Посохов, один из создателей алгоритма. Полученные средства студенты планируют вложить в развитие своего стартапа. 

Источник: Российская газета
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