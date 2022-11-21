В пятницу Минюст обновил список иноагентов

Министерство юстиции России 18 ноября пополнило реестры иностранных агентов.
Список СМИ-иноагентов пополнили:
— колумнист «Idel.Реалии»* Ирек Биккинин*
— главный редактор Republic* Дмитрий Колезев*
В список физлиц-иноагентов попали:
— журналист Руслан Левиев (Карпук)**
— политик Вячеслав Мальцев**
— журналистка Ирина Шихман**
— музыкант Noize MC** — Иван Александрович Алексеев**
— сооснователь «Диссернета» и журналист «Новой газеты» Андрей Заякин***
— нижегородская правозащитница-феминистка Олимпиада Усанова**
— либертарианец Михаил Светов**
У всех физлиц в источниках финансирования указана Украина. В причинах внесения в реестр указана политическая деятельность.
* Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента
** Внесен Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента
*** Внесен Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга