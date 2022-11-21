В пятницу Минюст обновил список иноагентов

Министерство юстиции России 18 ноября пополнило реестры иностранных агентов.

Список СМИ-иноагентов пополнили:

— колумнист «Idel.Реалии»* Ирек Биккинин*

— главный редактор Republic* Дмитрий Колезев*

В список физлиц-иноагентов попали:

— журналист Руслан Левиев (Карпук)**

— политик Вячеслав Мальцев**

— журналистка Ирина Шихман**

— музыкант Noize MC** — Иван Александрович Алексеев**

— сооснователь «Диссернета» и журналист «Новой газеты» Андрей Заякин***

— нижегородская правозащитница-феминистка Олимпиада Усанова**

— либертарианец Михаил Светов**

У всех физлиц в источниках финансирования указана Украина. В причинах внесения в реестр указана политическая деятельность.

* Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

** Внесен Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента

*** Внесен Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга