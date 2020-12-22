В Rambler Group назначен новый гендиректор

Новым генеральным директором Rambler Group назначена Татьяна Доброхвалова, сообщает пресс-служба Сбера. Рафаэль Абрамян, который ранее возглавлял Rambler Group, принял решение продолжить карьеру вне компании.

«Татьяна Доброхвалова назначена на должность генерального директора Rambler Group, она будет совмещать эту должность с должностью старшего вице-президента Сбера, руководителя индустрий медиа, рекламы и развлечений Сбера. Рафаэль Абрамян, который ранее возглавлял Rambler Group, принял решение продолжить свою карьеру вне компании», - говорится в сообщении.

Татьяна Доброхвалова начала работать в Сбербанке в 2020 году, до этого она занимала должность заместителя генерального директора «Газпром-медиа холдинг».

Рафаэль Абрамян начал работу в Rambler Group в 2015 году в должности исполнительного директора, в 2019 году был назначен гендиректором компании.