В рамках 25-го Республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калям - Золотое перо» секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный провёл мастер-класс

Спикер рассказал о работе журналиста в условиях актуального законодательства, действующих в профессиональном сообществе этических нормах, затронул вопросы авторского права и основ безопасности работников медиа. Мероприятие проходило в формате Zoom-конференции.

Во время встречи Роман Серебряный в игровой форме разобрал с молодыми журналистами формулировки, используемые СМИ, и подчеркнул значимость каждого слова и его трактовки в контексте материала.

«Каждое сказанное или написанное журналистом слово несёт смысл! Надо быть точным в формулировках! СМИ, и в конечном итоге журналист, несёт ответственность за созданный и распространённый материал», - отметил Роман Серебряный.

Вторая часть мероприятия прошла в формате вопрос-ответ. Участников интересовали самые разные темы: от практических советов, до личного профессионального опыта и ситуаций, с которыми сталкивался спикер.

Были вопросы и о событиях в Белорусии, задержаниях журналистов и работе Союза журналистов России по защите коллег.

В завершение Роман поздравил организаторов и участников 25-го юбилейного фестиваля «Алтын калям - Золотое перо» и пожелал им успешной работы.

Секретаря СЖР Романа Серебряного и «Алтын калям» связывает давняя дружба - в течение нескольких лет Роман выступал в качестве эксперта и куратора мультимедийного направления Фестиваля молодежной прессы Татарстана.