В редакции «Ведомостей» решили создать «гибридный офисный дом»

Сотрудников редакции «Ведомостей» уведомили о предстоящем переезде на их места в редакции офисных работников издания. В редакции планируется создать «гибридный офисный дом» с нефиксированными рабочими местами, указано в письме, полученном сотрудниками «Ведомостей».

«Принято решение о переезде части сотрудников офиса в крыло, где располагается редакция. (...) Нам предстоит интересная работа по созданию нашего нового гибридного офисного дома», — указано в письме сотрудникам «Ведомостей»/

Как отмечается в письме, изменениям способствовала «новая реальность», которая «внесла изменения в требования к современному офису».

«Из простого рабочего места он должен превратиться в коммуникационный хаб, способный обеспечить стабильную работу компании в любой, даже критической ситуации», — указано в письме.

Неотъемлемыми элементами нового офиса, по мнению руководства издания, должны стать «нефиксированные рабочие места, гибкая организация рабочих пространств под проектные команды, выделение дополнительных зон для коллективной работы вместо классических ‘’переговорок’’».

Переезд сотрудников «Ведомостей» должен пройти в несколько этапов в течение декабря, так чтобы к концу месяца административные сотрудники переехали на освободившиеся места в редакционных помещениях.

Получение письма RNS подтвердили несколько сотрудников газеты и сайта «Ведомостей». По словам одного из них, многие сотрудники редакции газеты сейчас работают удаленно, и их места в редакции пустуют. Как утверждают два источника, планы по новой организации офисного пространства раскритиковали журналисты издания.

Главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров сообщил, что это была инициатива издателя газеты и переадресовал вопросы ему.

«Это рабочие моменты, они связанны с организацией жизни издания в период пандемии», — позднее сообщили RNS в пресс-службе «Бизнес Ньюс Медиа», отметив, что перемены «не будут кардинальными», и что аналогичные решения сейчас принимаются многими компаниями.