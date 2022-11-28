В реестре иноагентов новые имена

Минюст пополнил реестр иностранных агентов в пятницу, 25 ноября.
В список СМИ-иноагентов попали:
— Журналистка Любовь Барабашова*
— ООО «Город без преград»* (юридическое лицо иноагента Искандера Ясавеева*).
Новые физлица-иноагенты:
— Евгений Ройзман**, бывший мэр Екатеринбурга;
— Илья Новиков**, адвокат;
— Анна Монгайт**, журналистка;
— Федор Телин**, юрист;
— Виталий Ковин**, политолог;
— Александра Гармажапова**, журналистка.
В реестр незарегистрированных объединений-иноагентов внесли:
— «Т-Действие»***, транс-инициативная группа.
*Внесены в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента
**Внесены в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента
***Внесена в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функцию иностранного агента