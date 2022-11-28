В реестре иноагентов новые имена

Ноя 28, 2022

Минюст пополнил реестр иностранных агентов в пятницу, 25 ноября.

В список СМИ-иноагентов попали:

— Журналистка Любовь Барабашова*

— ООО «Город без преград»* (юридическое лицо иноагента Искандера Ясавеева*).

Новые физлица-иноагенты:

— Евгений Ройзман**, бывший мэр Екатеринбурга;

— Илья Новиков**, адвокат;

— Анна Монгайт**, журналистка;

— Федор Телин**, юрист;

— Виталий Ковин**, политолог;

— Александра Гармажапова**, журналистка.

В реестр незарегистрированных объединений-иноагентов внесли:

— «Т-Действие»***, транс-инициативная группа.

 

*Внесены в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Внесены в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента

***Внесена в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функцию иностранного агента

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