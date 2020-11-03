В Reuters Institute провели исследование о том, как меняются редакции в 2020 году

Практика удаленной работы, получившая более широкое распространение в результате кризиса COVID-19, может, по мнению респондентов, сделать организации более эффективными (55%). При этом опрошенные обеспокоены влиянием на креативность и взаимоотношения в команде. Почти восемь из десяти (77%) считают, что удаленная работа затруднила построение и поддержание отношений. Многие из них беспокоятся и о психическом здоровье сотрудников.

Почти половина респондентов (48%) говорят, что их компании планируют сократить свои физические помещения. Гибридные редакции новостей — некоторые сотрудники работают в офисе, некоторые работают из дома, а некоторые «в полях» — вероятно, станут неотъемлемой частью будущего медиаландшафта.

Опрошенные считают: несмотря на то, что был достигнут значительный прогресс в преодолении разрыва в гендерном разнообразии, этническое, политическое и другие формы разнообразия сильно отстают.

Экономические проблемы новостной индустрии создали проблемы и с привлечением талантов в команды — особенно на нередакционные роли. Лидеры новостной индустрии говорят, что они изо всех сил пытаются конкурировать по заработной плате и другим льготам по сравнению с другими отраслями.