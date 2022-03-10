В РФ появится единый реестр физлиц-иноагентов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду одобрил поправку в так называемый закон Димы Яковлева (272-ФЗ от 28 декабря 2012 года), согласно которой в России будет создан единый реестр сведений о физических лицах, которые сами являются иноагентами или связаны с иноагентами.

Согласно поправке, Минюст будет вести единый реестр сведений о физлицах, выполняющих функции иностранного агента, либо аффилированных с выполняющими функции иностранного агента лицами.

Включаться в единый реестр будут физические лица, которые являются иноагентами, включены в реестр СМИ-иноагентов, а также граждане, которые были работниками или членами НКО-иноагентов, общественных объединений-иноагентов. Отдельно указывается, что в реестр подлежат включению учредители, руководители и работники иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Кроме того, в реестр могут попасть физлица, которые ведут политическую деятельность и получавшие деньги или имущественную помощь от иностранных агентов.

Поправка внесена ко второму чтению законопроекта (№40921-8) о единых принципах и параметрах проведения дистанционного электронного голосования на всех выборах в России. Другими поправками конкретизируются требования к участию иноагентов и аффилированных с иноагентами граждан в выборах.

Так, предвыборные агитационные материалы, где упоминаются иноагенты или их высказывания, должны будут сопровождаться плашкой, информирующей об иноагентском статусе. Информация об этом статусе также должна будет указываться в подписных листах за кандидата, на информационных стендах, в материалах СМИ о кандидате-иноагенте (не менее 15% площади или объема материала). Причем политическая партия, выдвинувшая кандидата-иноагента или аффилированного с иноагентами гражданина, также должна будет указывать этот факт в своей агитации.

Инициаторы агитационных материалов, где упоминаются иноагенты, должны будут информировать СМИ об этом.

Соответствующие требования, согласно поправкам, станут обязательными на всех выборах в России, в том числе президентских.

С учетом того, что поправки вносятся в законопроект, уже прошедший процедуру первого чтения, новые нормы могут быть оперативно приняты Госдумой.