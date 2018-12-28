В Риме умер российский журналист Алексей Букалов

Российский журналист-международник Алексей Букалов, на протяжении многих лет возглавлявший представительство ТАСС в Италии и Ватикане, скончался в Риме в возрасте 78 лет.

Согласно сообщению службы печати Святого престола, Букалова не стало 27 декабря.

«Он много лет был аккредитован, являясь первым и единственным российским журналистом, постоянно сопровождавшим Пап Римских в зарубежных поездках.

Соболезнования в связи с кончиной журналиста выразили посол РФ в Ватикане Александр Авдеев и посол РФ в Италии Сергей Разов.

Похороны Букалова состоятся в пятницу, 28 декабря, на римском кладбище.

Алексей Букалов родился 22 августа в 1940 году в Ленинграде. Карьеру начал в качестве дипломата, но в 1980-х ушел в журналистику.

Является автором книги «С понтификами по белу свету», в которой он рассказал о своем общении с тремя главами Римско-католической церкви — Иоанном Павлом II, Бенедиктом XVI и Франциском.

Букалов лауреат многочисленных наград и премий. Среди них орден Дружбы, «Золотой мост», медаль Пушкина, международная премия «Н. В. Гоголь в Италии», национальная премия в области прессы «Искра».

Фото: flickr.com