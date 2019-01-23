В Роскомнадзоре сообщили о совершенствовании блокировки Telegram, комментируя информацию о блокировке тысячи связанных с Telegram IP-адресов. Но «ничего экстраординарного регулятор не предпринимал», сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский:

Мы не прекращали блокировку Telegram. Но также Роскомнадзор не предпринимал ничего экстраординарного в связи с блокировкой мессенджера. Способы и методы осуществления блокировки при этом постоянно совершенствуются - это постоянный, динамический процесс.

Он подвчеркнул, что также периодически обновляется база IP-адресов, которые использует Telegram.

Ранее Telegram-канал RKNSHOWTIME сообщил о блокировке свыше тысячи IP-адресов Telegram.

Мессенджер Telegram блокируется в России с середины апреля по решению Таганского районного суда по иску Роскомнадзора. Тем не менее, мессенджер продолжает использоваться пользователями в России.

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