В Роспечати обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере книгоиздания России и ОАЭ

2 февраля 2021 года в Роспечати состоялась встреча заместителя руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимира Григорьева с делегацией Посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации во главе с заместителем руководителя дипломатической миссии Хамадом Аль-Хебси при участии Второго секретаря Посольства, курирующего вопросы культурного сотрудничества, Наимы Альмушаррах Альмаазми.

В переговорах также принимали участие начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати Юрий Пуля, исполнительный директор АНО «Институт перевода» Евгений Резниченко и генеральный директор Издательской группы «Эксмо-АСТ» Евгений Капьев.

Встреча состоялась по инициативе арабской стороны и была посвящена обсуждению текущих вопросов двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере, в частности, в сфере книгоиздания. Стороны отметили, что высокий уровень взаимодействия двух стран в формате стратегического партнерства требует наращивания гуманитарного сотрудничества по линии культуры, образования и искусства. Обсуждалась роль литературы в развитии двусторонних контактов, современное состояние арабской школы литературного перевода, в том числе с русского языка, и взаимное участие в книжных ярмарках, проводимых в России и ОАЭ.

От лица российского издательского сообщества Владимир Григорьев поздравил г-на Хамада Аль-Хебси с избранием Бодур Аль-Касими на пост Президента Международной ассоциации книгоиздателей (IPA). Он также подтвердил, что представители Российского книжного союза – члена IPA голосовали за нее и нацелены на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Ассоциацией.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно реализации проекта «Русская библиотека» на арабском языке и учреждения премий для поощрения лучших переводчиков с русского языка на арабский и с арабского языка на русский. Владимир Григорьев подчеркнул необходимость более глубокого взаимного знакомства народов двух наших государств не только с классическим литературным наследием друг друга, но и с современной российской литературой, представленной также литературой народов России, и арабской литературой. В этом контексте особое значение приобретает развитие школы литературного перевода.

Большую роль играют культурные обмены и взаимное участие в книжных ярмарках, проводимых в наших странах. В этой связи и г-н Хамад Аль-Хебси, и Владимир Григорьев отметили успешное участие Шарджи в качестве города-Почетного гостя на XXXII Московской международной книжной ярмарке в 2019 году. Владимир Григорьев также подтвердил готовность России принять участие в качестве Почетного гостя в Международной книжной ярмарке в Абу-Даби в 2022 году. В рамках подготовки к этому мероприятию в настоящее время определяется перечень произведений классической и современной российской литературы, которые планируется перевести и издать на арабском языке.

Все эти мероприятия призваны способствовать дальнейшему укреплению гуманитарного сотрудничества двух стран и улучшению взаимопонимания между многонациональными народами России и ОАЭ.