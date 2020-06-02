В России более 400 журналистов заразились коронавирусом

По словам председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, в нашей стране более 400 журналистов заболели коронавирусом, большинство — в легкой форме. Об этом он сообщил «Интерфаксу». По данным СЖР, скончались от вируса пять сотрудников СМИ, возможно, шесть — причины смерти журналиста из Калининграда еще устанавливаются.

Соловьев отметил, что эта информация совпадает с той, что располагает Минкомсвязь. Глава СЖР также отметил, что, по сообщениям Международной федерации журналистов, во всем мире от коронавируса скончались более 60 сотрудников СМИ из 30 стран.

В неправительственной организации Press Emblem Campaign (PEC) говорят по меньшей мере о 117 умерших от COVID-19 журналистах из 31 страны.