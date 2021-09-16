В России будет профессиональная премия для научных журналистов

Эксперты Гильдии научных журналистов Союза журналистов Россииопределят первых лауреатов премии для сотрудников СМИ, пишущих на научные темы. Об этом в среду на форуме современной журналистики «Вся Россия - 2021» в Сочи заявил глава гильдии Андрей Резниченко.

«Первое голосование по премии пройдет до конца этого года, и в начале 2022 года, в День российской науки, который отмечается 8 февраля, мы эту премию вручим <…> [как одну из] премий Союза журналистов России», - сказал Резниченко.

«Научная журналистика — это расследовательская журналистка. Мы каждый день разбираемся в сложнейших темах <…> Мы хотим в рамках гильдии усовершенствовать стандарт написания научных новостей, материалов. Это требуется в том числе и потому, что изменились требования к новостям в целом», - также отметил он.

Гильдия научных журналистов СЖР была создана в 2021 году. Решением руководства союза ее возглавляет руководитель ТАСС «Наука» Андрей Резниченко. Среди задач - объединение специалистов этой сферы для обмена опытом и сотрудничества, а также воспитание новых кадров для научной журналистики.