В России будут введены идентификаторы рекламы в Интернете

В РФ будут введены идентификаторы рекламы в интернете, соответствующий документ Госдума одобрила в третьем чтении.

Распространение рекламы в Сети будет возможно только с использованием уникального цифрового обозначения, которое присваивает оператор рекламных данных.

Минцифры РФ будет устанавливать требования к идентификатору, его содержанию, регламенту его присвоения, а также хранению.

«Данная мера позволит обеспечить прослеживаемость распространенной в интернете рекламы и учет информации о такой рекламе», ー пояснил ТАСС глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Добавим, Госдума РФ разрабатывает законопроект о регулировании рекомендательных систем, который позволит полностью отключить рекомендации приложений по желанию пользователя.