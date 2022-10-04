В России хотят ввести штрафы за отсутствие счетчика аудитории у сайтов

В России введут штраф за отсутствие счетчика посетителей у сайтов, аудитория которых подлежит исследованию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Согласно действующему закону владелец информационного ресурса, объем аудитории которого подлежит исследованию, обязан обеспечить уполномоченной организации возможность установить для этого специальную программу.

За неисполнение этой обязанности предлагается ввести штраф для граждан в размере до 100 тыс.руб., для должностных лиц — до 200 тыс., для юридических лиц — до 1 млн руб.

Также действующим законодательство предусмотрено, что распространители рекламы на ресурсах с аудиторией более 100 тыс. российских пользователей в течение суток должны распространять бесплатно социальную рекламу в пределах 5% годового объема распространяемой ими рекламы.

В настоящее время проект закона направлен в правительство для получения отзыва. Автором инициативы стал депутат Госдумы Антон Горелкин.