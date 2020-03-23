В России могут оштрафовать политолога Соловья за фейк о коронавирусе

Политологу Валерию Соловью может грозить штраф до 100 тысяч рублей за распространение в эфире «Эха Москвы» фейка о якобы выявленных в России более тысячи смертей от коронавируса, следует из сообщения Генпрокуратуры.

Политолог в эфире радиостанции заявил, что в России имеется «1600 подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130-180 тысяч», тогда как по данным Роспотребнадзора таковых случаев было зафиксировано существенно меньше, сообщили в Генпрокуратуре.

«С учетом наличия признаков административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15. КоАП РФ, Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций предложено принять предусмотренные законом меры реагирования», — указано в сообщении Генпрокуратуры.

Часть 9 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает «наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей».

Роскомнадзор ранее сообщил о получении от Генеральной прокуратуры материалов по нарушениям. Регулятор тогда направил требование об удалении противоправной информации радиостанции «Эхо Москвы», которая оперативно удалила вызвавший претензии материал со своего сайта, сообщали ранее в пресс-службе Роскомнадзора.