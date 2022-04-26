В России могут создать национальную библиотеку шрифтов

Минцфиры рассматривает инициативу о создании национальной библиотеки шрифтов. Вероятно, такая библиотека может представлять собой отечественный фонд цифровых шрифтов, знаковый состав которых поддерживает письменные языки всех народов РФ и языки зарубежных партнеров, предположил коммерческий директор компании «ПараТайп» (крупнейший в России шрифтовой магазин) Сергей Бобрышев.

Российские разработчики распространяют свои шрифты по открытым лицензиям, поэтому трудностей с переходом на них возникнуть на должно, полагают эксперты. Для внедрения российских шрифтов Росстандарт уже взаимодействует с российскими компаниями, развивающими отечественное ПО, в том числе привлекая их к работе в технических комитетах по стандартизации, рассказали в ведомстве.

Кстати, Сергей Бобрышев не согласен с тем, что все отечественные шрифты должны быть доступны всем желающим.

— Скажем, оборонный блок должен иметь свой шрифтовой пакет, а научные, образовательные и культурные учреждения — свой, — считает он.

А ряд стратегических для страны структур, допустим, Банк России, «Роскосмос» или Росреестр, должны иметь свои корпоративные шрифты с исключительной лицензией, заключил эксперт.

Напомним, что в середине апреля стало известно, что американская Monotype закрыла россиянам доступ к каталогу своих шрифтов.