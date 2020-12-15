В России могут ужесточить уголовную ответственность за клевету в сети

В Госдуму внесли законопроект с предложением об ужесточении в России уголовной ответственности за клевету в интернете. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты.

Поправки предложено внести поправки в статью 128.1 УК РФ. Согласно законопроекту, за клевету в сети, соединенную с обвинением лица в преступлении против половой неприкосновенности, будет предусмотрен штраф до 5 млн рублей либо лишение свободы до пяти лет.

«Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, - наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей... либо лишением свободы на срок до пяти лет», — говорится в документе.

За клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, предусмотрен штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо обязательными работами на срок до 160 часов.

Клевета в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ либо совершенной публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных, будет наказываться штрафом до 1 млн рублей или лишением свободы до двух лет.

За клевету, совершенную с использованием служебного положения, предусмотрен штраф в размере до 2 млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет. За клевету о том, что лицо страдает опасным для окружающих заболеванием, депутат предложил наказывать штрафом до трех млн рублей или лишением свободы до четырех лет.

Правительство уже поддержало эту инициативу.