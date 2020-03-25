В России могут ввести уголовную ответственность за фейки о коронавирусе

В России могут ужесточить ответственность для нарушителей закона о запрете распространения недостоверной информации в условиях борьбы с коронавирусом — вплоть до введения уголовной ответственности, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас:

В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации и с учетом принимаемых государством мер по борьбе с эпидемией общественная опасность распространения недостоверных сообщений под видом достоверной информации — фейков — о коронавирусе возрастает. Ответственность злостных нарушителей закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений может быть увеличена вплоть до введения мер уголовной ответственности.

Сейчас российское законодательство предусматривает блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей по требованию генпрокурора РФ или его заместителей. За распространение фейковых новостей также предусмотрены административные штрафы до 1,5 млн руб.

23 марта Следственный комитет России начал проверку в связи с распространением недостоверной информации о числе зараженных коронавирусом в России. Ранее Роскомнадзор сообщил, что по требованию Генпрокуратуры ограничит доступ к страницам с недостоверной информацией о коронавирусе.