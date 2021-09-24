В России могут запустить новую платформу коротких вертикальных видео в конце ноября

Новая платформа для размещения коротких видеороликов в вертикальном формате может быть запущена в конце ноября-начале декабря. Об этом заявил в четверг глава холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров на Национальном рекламном форуме в четверг.

«В конце осени мы представим новую платформу с короткими видео и вертикальным форматом контента. Одной из тенденций сегодняшнего времени является «вертикализация» потребления контента - 80% пользователь смартфона «потребляет» видео в вертикальном формате. Такая платформа у нас появится в конце ноября-начале декабря», - сказал Жаров.

В декабре 2020 года он сообщил, что «Газпром-медиа» выкуплено мобильное приложение для блогеров «Я молодец» у ООО «Ямолодец». Приложение разработано при организационной и экспертной поддержке фонда «Иннопрактика». В августе 2021 года Жаров подтверждал, что новая платформа короткими видео в вертикальном формате будет запущена осенью.