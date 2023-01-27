В России ограничили доступ к порталу AllRusNews

Новостной портал AllRusNews стал недоступен в России, сообщили сотрудники медиа. По мнению редакции, блокировка связана с цензурой.

Как пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо»*, ранее редактора AllRusNews Павла Софронова оштрафовали на четыре тысячи рублей в связи с упоминанием центра «Мемориал»* и «ОВД-Инфо»* без так называемой «иноагентской» маркировки.

В декабре журналист платить штрафы отказался. Он заявил, что подобные административные дела считает неправомерными.

*Признаны Минюстом РФ иностранными агентами