В России ограничили доступ к Twitter

Роскомнадзор ограничил работу Twitter на территории России, соответствующая запись появилась в ведомственном сервисе проверки ограничения доступа к сайтам.

При попытке зайти в Twitter страница загружается, однако лента не обновляется.

В материалах говорится, что доступ к сайту ограничен на основании решения Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Согласно статье 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», доступ к сайту может быть заблокирован за наличие информации «с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу» и другими.