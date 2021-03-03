В России подан первый иск против признания физлица СМИ-иноагентом

Петербургская активистка Дарья Апахончич, которая включена Минюстом РФ реестр СМИ-иноагентов, подала административный иск с требованием признать это решение незаконным. Иск является первым подобным требованием в России.

«На данный момент иск в суде не зарегистрирован», – сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов.

Адвокат Павел Чиков в своём Telegram-канале пишет, что Апахончич требует также признать незаконным бездействие Минюста. Ведь активистка не получала уведомление о включении в реестр в течение трёх рабочих дней со дня издания распоряжения.

В иске Дарья Апахончич отметила, что «никогда не получала денежные средства и иное имущество из иностранных источников для создания или распространения сообщений и материалов, которые созданы и (или) распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента».

28 декабря 2020 года Минюст России включил Льва Пономарева, журналистов Людмилу Савицкую, Сергея Маркелова и Дениса Камалягина, а также Дарью Апахончич в реестр СМИ-иноагентов. Дарья преподаёт русский язык как иностранный для волонтёрского проекта «Русский как простой» беженцам и мигрантам. Девушка также является художницей-акционисткой и гражданской активисткой и борется за права женщин.