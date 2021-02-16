В России появилась соцсеть «ЯRUS»

В Google Play и App Store стало доступно мобильное приложение «ЯRUS». Разработчики предлагают ярусный контент — новости, видео, события, блогинг на одной площадке в формате «Все, что вы любите. Без рекламы». Задача приложения — объединить на базе независимой платформы весь популярный медиаконтент без назойливой рекламы.

Приложение отличается от существующих форматов социальных сетей, видеохостингов и новостных агрегаторов политической нейтральностью площадки и плюрализмом мнений пользователей: без цензуры и блокировок, каждый находится в своей локальной экосистеме среди пользователей и контента, отвечающих его интересам.

Для массового использования система будет включаться поэтапно: первый этап запуска начнется с яруса «Новости». Контент будет подбираться на основе алгоритмов нейросети по геолокации и интересам. Кроме того, система распознает местоположение пользователя и выдает не только федеральную прессу, но СМИ своего города и региона. Сейчас «ЯRUS» предлагает более 55 тыс. журналистских материалов в сутки из 2 тыс. разных источников.

Дмитрий Илюхин, технический директор и основатель «ЯRUS»: