В России появился аналог Clubhouse

Продюсер Comedy Club Арташес Саркисян запустил новую аудиосеть Golos. Ее пользователи смогут создавать чат-комнаты для общения и «посещать» баттлы и аудиошоу.

За техническую разработку медиапродукта отвечает отечественная IT-компания iD EAST. За содержательную – продюсерский центр Арташеса Саркисяна, одного из создателей Comedy Club. Инвесторами проекта стали более 50 крупных бизнесменов – в том числе Влад Вольфсон (ПАО «Мегафон»), Андрей Романенко (Qiwi и «Эвотор») и Андрей Дубовсков (АФК «Система»). По данным Sostav, запуск проекта обошелся в $296 тысяч.

Формат проекта похож на формат ставшего популярным Clubhouse. Но, в отличие от популярной голосовой сети, Golos производит больше эксклюзивного контента – приглашает артистов для участия в баттлах и аудио-шоу. В дальнейшем разработчики планируют добавить платные подписки на ивенты и билеты на закрытые эфиры. Такие способы проведения онлайн-мероприятий должны привлечь представителей медиа и шоу-бизнеса.

Приложение все еще находится в стадии разработки, но демо-версия уже доступна в App Store.