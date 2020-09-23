В России появился Центр правовой защиты журналистов

В России открылся Центр правовой защиты журналистов, созданный по инициативе Союза Журналистов России (СЖР). Автономная некоммерческая организация будет оказывать консультативную правовую помощь и при необходимости будет представлять интересы журналиста в суде.

Главой центра стала Анна Белозерова, юрист СЖР. Она рассказала, что консультацию можно получить как по телефону, так и по электронной почте. Организация будет оказывать юридическую помощь редакциям, средствам массовой информации и журналистам на безвозмездной основе.

Анна Белозерова, глава Центра правовой защиты журналистов:

В России мало организаций, которые могли бы оказывать правовую поддержку в процессе профессиональной деятельности журналистов. Иногда бывает, что пока редакция СМИ ищет юриста, упускается время. Выполняя профессиональную обязанность, корреспондент или редактор сталкиваются с трудностями. И тут мы во всех аспектах — их настоящие помощники.

Организация может предоставить действующих адвокатов, если это будет необходимо. Центр планирует вести просветительскую деятельность, популяризировать правовую грамотность журналистов.

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