В России появится единый онлайн-плеер для прослушивания радио в FM-диапазоне

Российские радиохолдинги разрабатывают единый онлайн-плеер для прослушивания радио в FM-диапазоне. На разработку и запуск проекта будет затрачено около 3 млн руб.

Онлайн-плеер станет доступен для пользователей осенью этого года. Им можно будет воспользоваться бесплатно через браузер, мобильное приложение или ТВ. Разработкой проекта занимаются радиохолдинги, среди которых Krutoy Media, «Мультимедиа холдинг», «Выбери радио», «ГПМ радио» и другие вещатели.

Запуск нового проекта поможет радиостанциям нарастить аудиторию в интернете, стабилизировать рекламные доходы, а также противостоять пиратству.

«Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Радио России» отказались присоединяться к единому радиоплееру. Об этом заявили руководители радиостанций информационному агентству «РИА Новости».

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