В России появится крупнейший полиграфический холдинг

Согласно опубликованному материалу на сайте Минцифры, в России будет создан полиграфический холдинг АО «Российские газеты». Соответствующий Указ был подписан президентом 26 декабря 2022 года.

Ожидается, что такой холдинг «позволит сформировать устойчивую систему печати периодики и других информационных материалов в российских регионах, а также повысить эффективность управления промышленными активами».

Совокупный производственный потенциал нового холдинга — 3 млрд листов-оттисков. В его состав войдут 9 крупнейших государственных типографий:

— АО «Советская Сибирь» (г. Новосибирск)

— АО «ИПК «Дальпресс» (г. Владивосток)

— АО «Кострома» (г. Кострома)

— АО «ИПК «Звезда» (г. Пермь)

— АО «Издательство «Кавказская здравница» (г. Минеральные Воды)

— АО «Издательство «Советская Кубань» (г. Краснодар)

— АО «ИПФ «Воронеж» (г. Воронеж)

— АО «Тюменский дом печати» (г. Тюмень)

— АО «Челябинский Дом печати» (г. Челябинск)