В России появится национальная издательская система

В России планируется запустить национальную издательскую систему, которая сможет заместить западное ПО. Минцифры обсуждало эту инициативу с участниками рынка. Эту информацию подтвердили «Ведомостям» топ-менеджеры издательских домов «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «ИМ медиа». Сейчас крупные федеральные издания пользуются западными издательскими комплексами Atex (например, c ней работает ИД «Аргументы и факты»), WoodWing (ИД «Комсомольская правда»), Vjoon K4 («Ведомости»).

На эти цели правительство планирует выделить 60−65 млн руб., сообщил представитель Минцифры. Средства из госбюджета покроют 80% затрат на реализацию проекта, еще 20% предлагается софинансировать редакциям и издательствам, которые войдут в инициативную группу. После этого разработка попадёт в реестр отечественного ПО при Минцифры. Компании, поддержавшие проект, смогут приобрести готовый продукт за 20% от его коммерческой стоимости.

Ранее сообщалось, что российские издатели газет ищут замену иностранным системам верстки, приостановившим поддержку российских пользователей. Издатели не видят продуктов, способных полностью заменить программы, кроме того, переход на аналоги занимает длительное время.