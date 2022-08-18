В России появится национальная премия в области детской литературы

России появится национальная премия в области детской литературы, соответствующее поручение дала министр культуры Ольга Любимова в ходе рабочего совещания с коллективом Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) и писателями, сообщает пресс-служба Минкультуры.

Премию предложили учредить Андрей Усачев и правнук Корнея Чуковского Дмитрий Чуковский. Ольга Любимова поддержала их инициативу.

Всего будет две номинации — «Детский писатель» и «Художник-иллюстратор».

«Учитывая, что иллюстрация является неотъемлемой и крайне важной частью детской книги, при формировании положения о премии необходимо предусмотреть специальную номинацию для художников-графиков и дизайнеров», — сказала министр.

Призовой фонд премии составит 2 миллиона рублей — по одному миллиону для каждой категории.