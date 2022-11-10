В России появится реестр значимых СМИ

Правительство разрабатывает регулирование для СМИ в части информбезопасности. В частности, планируется создать реестр «значимых СМИ», определить «недопустимые угрозы» и обязать проводить регулярные проверки защищенности.

В Минцифры намерены разработать стандарты безопасности для каждого вида СМИ: телевидения, радио и интернет-порталов. Это связано с тем, что хакерские атаки на российские СМИ резко усилились после начала специальной военной операции на Украине. В 2022 году в Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора за помощью в отражении кибератак обратились более 30 СМИ. Кибератаки до сих пор остаются угрозой российской информационной инфраструктуре.

Опрошенные участники рынка также считают, что данная инициатива необходима. Директор по операционной деятельности РБК Тимофей Щербаков положительно ее оценивает при условии, что будет создаваться «равномерный уровень кибербезопасности для всей экосистемы СМИ».